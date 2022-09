Duro attacco della Curva Sud contro capitan Bonucci: il comunicato (Di martedì 20 settembre 2022) Continua il periodo nero in casa Juve che, dopo aver raccolto soltanto 10 punti in nove uscite stagionali, ha regalato la prima vittoria in assoluto al Monza in Serie A. Dure le contestazioni da parte dei tifosi, che stanno contestando Allegri da qualche partita a questa parte. Allegri che continua a oscillare tra la permanenza e l’esonero. Ma non solo l’allenatore, sul banco degli imputati pare ci siano finiti anche i giocatori e, a farne le spese, è capitan Leonardo Bonucci che, secondo i tifosi della Curva Sud, non è degno di raccogliere l’eredità di Giorgio Chiellini. Bonucci contestato dalla Curva Sud Queste le dure parole dei tifosi: “Stiamo assistendo a scene che non comprendiamo e fanno sorridere, o meglio SCENE RIDICOLE ideate da chi si erge a leader ma si ... Leggi su rompipallone (Di martedì 20 settembre 2022) Continua il periodo nero in casa Juve che, dopo aver raccolto soltanto 10 punti in nove uscite stagionali, ha regalato la prima vittoria in assoluto al Monza in Serie A. Dure le contestazioni da parte dei tifosi, che stanno contestando Allegri da qualche partita a questa parte. Allegri che continua a oscillare tra la permanenza e l’esonero. Ma non solo l’allenatore, sul banco degli imputati pare ci siano finiti anche i giocatori e, a farne le spese, èLeonardoche, secondo i tifosiSud, non è degno di raccogliere l’eredità di Giorgio Chiellini.contestato dallaSud Queste le dure parole dei tifosi: “Stiamo assistendo a scene che non comprendiamo e fanno sorridere, o meglio SCENE RIDICOLE ideate da chi si erge a leader ma si ...

