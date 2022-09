gadmeischia : E’ passato qualche mese e, puntuale, arriva la giustizia. Due giovani dominicani sono stati denunciati dalla Polizi… -

anteprima24.it

L'accaduto è da ricollegare ad una lite avvenuta nel pomeriggio precedente, per futili motivi, e che ha visto protagonistadonne connazionali degli indagati, una delle quali legata da vincoli di ...... tutti e tre fanno parte infatti della numerosa comunità dipresente in città. Tutto, ... Isono stati portati in ospedale e la donna è stata ricoverata in prognosi riservata perché il ... Due dominicani denunciati per accoltellamento ad Ischia Due cittadini dominicani sono stati denunciati dalla Polizia di Ischia per aver accoltellato, lo scorso giugno, dei connazionali all'esterno di un disco bar. (ANSA) ...L’episodio risale allo scorso febbraio. Per la violenza era stato già fermato un dominicano. Individuati anche gli altri componenti della banda: ci sono due italiani. La vittima aveva fatto i loro nom ...