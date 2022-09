Draghi ai giovani di Youth4Climate: ‘Su ambiente dobbiamo fare meglio e più velocemente. Consapevole della vostra fame di cambiamento’ (Di martedì 20 settembre 2022) “Sono pienamente Consapevole delle vostre aspettative e della vostra grande fame di cambiamento. Entrambi sono estremamente benvenuti: dobbiamo fare di meglio, più velocemente“. Così il premier Mario Draghi nell’intervento di saluto al secondo appuntamento del Youth4Climate a margine dell’assemblea generale dell’Onu a New York. “Contiamo su di voi per aiutarci a raggiungere gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile e ad attuare l’Accordo di Parigi. La vostra connessione con le comunità, la vostra capacità di trovare soluzioni innovative, la vostra determinazione a costruire società più sostenibili sono oggi più che mai necessarie”. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) “Sono pienamentedelle vostre aspettative egrandedi cambiamento. Entrambi sono estremamente benvenuti:di, più“. Così il premier Marionell’intervento di saluto al secondo appuntamento dela margine dell’assemblea generale dell’Onu a New York. “Contiamo su di voi per aiutarci a raggiungere gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile e ad attuare l’Accordo di Parigi. Laconnessione con le comunità, lacapacità di trovare soluzioni innovative, ladeterminazione a costruire società più sostenibili sono oggi più che mai necessarie”. L'articolo proviene da Il Fatto ...

