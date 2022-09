Donne a casa e opposizione fake: il modello Orban e il piano della Meloni (Di martedì 20 settembre 2022) Ha fatto parecchio rumore i fatto che Giorgia Meloni, dopo settimane e mesi spesi ad ammorbidire l’immagine anti-europeista di Fratelli d’Italia davanti alle cancellerie comunitarie, non si sia sfilata dalla Lega di Matteo Salvini al momento di votare a Bruxelles il rapporto contro l’Ungheria di Victor Orban, definita ormai più vicina all’autocrazia che a una democrazia con la certezza dello stato di diritto. Una scelta che, difatti, ha permesso a Silvio Berlusconi di rimarcare la fedeltà europea e Atlantica di Forza Italia, ribadire che è lui la garanzia istituzionale di un eventuale governo di centrodestra da cui è peraltro pronto ad uscire se la maggioranza dovesse perseverare sulla linea Orban. Il voto La relazione del Parlamento Ue, il 15 settembre scorso, ha definito l’Ungheria di Viktor Orbán un “regime ibrido di autocrazia ... Leggi su quifinanza (Di martedì 20 settembre 2022) Ha fatto parecchio rumore i fatto che Giorgia, dopo settimane e mesi spesi ad ammorbidire l’immagine anti-europeista di Fratelli d’Italia davanti alle cancellerie comunitarie, non si sia sfilata dalla Lega di Matteo Salvini al momento di votare a Bruxelles il rapporto contro l’Ungheria di Victor, definita ormai più vicina all’autocrazia che a una democrazia con la certezza dello stato di diritto. Una scelta che, difatti, ha permesso a Silvio Berlusconi di rimarcare la fedeltà europea e Atlantica di Forza Italia, ribadire che è lui la garanzia istituzionale di un eventuale governo di centrodestra da cui è peraltro pronto ad uscire se la maggioranza dovesse perseverare sulla linea. Il voto La relazione del Parlamento Ue, il 15 settembre scorso, ha definito l’Ungheria di Viktor Orbán un “regime ibrido di autocrazia ...

