Donetsk e Lugansk: referendum su annessione alla Russia (Di martedì 20 settembre 2022) Nelle regioni di Donetsk e Lugansk le autorità hanno fissato la data del referendum sull’annessione alla Russia. Secondo quanto riferito, il referendum si terrà dal 23 al 27 settembre. Anche altre regioni ucraine occupate dai russi hanno fatto eco alla richiesta di un referendum. L’ex presidente russo Dmitry Medvedev e il ministro degli Esteri Sergei Leggi su periodicodaily (Di martedì 20 settembre 2022) Nelle regioni dile autorità hanno fissato la data delsull’. Secondo quanto riferito, ilsi terrà dal 23 al 27 settembre. Anche altre regioni ucraine occupate dai russi hanno fatto ecorichiesta di un. L’ex presidente russo Dmitry Medvedev e il ministro degli Esteri Sergei

