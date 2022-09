Don dice messa in tenuta da ciclista, il vescovo: “Hai provocato dolore” (Di martedì 20 settembre 2022) Fa discutere la messa che Don Fabio Corazzina, parroco nel quartiere Fiumicello di Brescia, ha detto domenica 11 settembre 2022, in un parco di Mazara del Vallo. Una polemica nata, ormai da giorni, per l’abbigliamento ritenuto poco consono del prete, arrivato in un altare improvvisato vestito da ciclista. Don Corazzina, è bene dirlo, si trovava in Sicilia impegnato con altri fedeli nell’evento Percorri la Pace, organizzato dalle Acli bresciane: 595 chilometri in sella alla bici, attraverso 47 Comuni siciliani, con lo scopo di trasmettere un messaggio di legalità, lotta alle mafie, alla corruzione, e a tutti i fenomeni di criminalità. Il prete bresciano ha così celebrato la messa, tenutasi nel parco di Mazara con un tavolo al posto di un altare e senza tonaca, ma con la tenuta sportiva ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 20 settembre 2022) Fa discutere lache Don Fabio Corazzina, parroco nel quartiere Fiumicello di Brescia, ha detto domenica 11 settembre 2022, in un parco di Mazara del Vallo. Una polemica nata, ormai da giorni, per l’abbigliamento ritenuto poco consono del prete, arrivato in un altare improvvisato vestito da. Don Corazzina, è bene dirlo, si trovava in Sicilia impegnato con altri fedeli nell’evento Percorri la Pace, organizzato dalle Acli bresciane: 595 chilometri in sella alla bici, attraverso 47 Comuni siciliani, con lo scopo di trasmettere unggio di legalità, lotta alle mafie, alla corruzione, e a tutti i fenomeni di criminalità. Il prete bresciano ha così celebrato lasi nel parco di Mazara con un tavolo al posto di un altare e senza tonaca, ma con lasportiva ...

