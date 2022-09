Domenica 25 settembre si vota per il Senato e la Camera | tutto quello che c'è da sapere e le istruzioni per l'uso

enpaonlus : La proposta di ENPA al nuovo Parlamento: “Smettete di rincorrere i voti dei cacciatori! Sono una minoranza oltretut… - LegaSalvini : DOMENICA 25 SETTEMBRE DALLE 7 ALLE 23, VOTA LEGA. #domenicavotoLega, io ci #Credo. - AmiciUfficiale : DOMENICA, 18 settembre, tutti sintonizzati alle 14.00 su Canale 5 per la formazione della classe di #Amici22! Non v… - Bobbio65M : RT @lvogruppo: Elias Theodorou: l'ex lottatore UFC greco-canadese muore di cancro ???? #Vaccinato (settembre 2022) #nessunacorrelazione Il gr… - TruleeIy : RT @LegaSalvini: DOMENICA 25 SETTEMBRE DALLE 7 ALLE 23, VOTA LEGA. #domenicavotoLega, io ci #Credo. -

Regione Sicilia

Pronta a "combattere fino all'ultimo giorno" per provare a respingere quello che dopo le elezioni diprossima 25potrebbe diventare il primo governo di estrema destra in Italia ...... tremava un po' il braccio "Beh, a mezzogiorno della primami sono trovato nella Unipol ... 202022 Elezioni regionali, la guida al voto del 25 settembre Si è conclusa la terza edizione del Premio Dinu Adamesteanu che ha rivoluzionato il mondo dell'archeologia anche a Policoro ...Torna sul Litorale romano la magia degli spettacoli di strada in occasione della terza edizione dell'International Buskers Festival in cui il Porto Turistico di Roma si trasformerà in un grandissimo p ...