Domanda bonus 200 euro, per le partite IVA slitta ancora: verso l'istanza unica anche per i 150 euro del DL Aiuti ter (Di martedì 20 settembre 2022) Ma il paradosso è che, come il decreto attuativo, anche il Decreto Aiuti ter non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. E se la Domanda deve essere unica, entrambi i provvedimenti dovranno ... Leggi su informazionefiscale (Di martedì 20 settembre 2022) Ma il paradosso è che, come il decreto attuativo,il Decretoter non è statopubblicato in Gazzetta Ufficiale. E se ladeve essere, entrambi i provvedimenti dovranno ...

InfoFiscale : Domanda bonus 200 euro, per le partite IVA slitta ancora: verso l'istanza unica anche per i 150 euro del DL Aiuti t… - IrisBlue2021 : @elevisconti Signora/e/i Visconti solo una domanda: Cosa ha fatto Draghi per gli 'italiani' come PdC in questo anno… - qnazionale : Bonus Psicologo: a chi è rivolto e come fare domanda - PalermoToday : I fondi per il bonus asilo nido sono già finiti, ma c'è una 'speranza' - Today_it : I fondi per il #bonusasilonido sono già finiti, ma c'è una 'speranza' -