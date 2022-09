Disastro Raimondo Todaro | “Li ha scartati tutti” | pasticcio incredibile | adesso rischia il peggio

Leggi su direttanews

(Di martedì 20 settembre 2022) L’insegnante di Amici 22 viene criticato:ha sbagliato strategia epotrebbe davverore il(Twitter)Amici 22 è iniziato con le selezioni pomeridiane per la formazione delle squadre. In questo momento i professori devono scegliere chi far entrare in squadra per poi seguire a tu per tu durante il lungo percorso di formazione. Una delle fasi più importanti perché i ragazzi si giocano tutto pur di vivere almeno una parte dell’esperienza. Ad aver creato la squadra vincente sembra essere stata Alessandra Celentano, molte le critiche invece pere Rudy Zerbi che continuano a fare scelte particolari. Secondo il pubblico, infatti, i due professori starebbero prendendo con sé i ...