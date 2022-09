Diritto alla casa, non solo bollette. Ecco le richieste dei sindacati inquilini ai candidati (Di martedì 20 settembre 2022) Venerdì 16 settembre a Roma si è svolto l’unico incontro nazionale, di confronto tra i maggiori sindacati inquilini e candidati e liste alle elezioni politiche con al centro la questione della necessità di un riavvio di politiche abitative pubbliche. Un confronto, svoltosi in una sala affollata, nel quale Sunia, Sicet, Uniat, Unione inquilini hanno posto con forza la questione abitativa, una questione che, pur interessando centinaia di migliaia di famiglie, non appare entrata in nessuna agenda politica e seppur molti programmi accennino alla necessità di aumentare l’offerta di edilizia residenziale pubblica, questi sembrano ancora fermi agli annunci. All’incontro hanno partecipato: Maurizio Acerbo (Unione Popolare) Alfredo Becchetti (Lega), Paolo Berdini (Unione Popolare); Chiara Braga (Pd); Marco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Venerdì 16 settembre a Roma si è svolto l’unico incontro nazionale, di confronto tra i maggiorie liste alle elezioni politiche con al centro la questione della necessità di un riavvio di politiche abitative pubbliche. Un confronto, svoltosi in una sala affollata, nel quale Sunia, Sicet, Uniat, Unionehanno posto con forza la questione abitativa, una questione che, pur interessando centinaia di migliaia di famiglie, non appare entrata in nessuna agenda politica e seppur molti programmi accenninonecessità di aumentare l’offerta di edilizia residenziale pubblica, questi sembrano ancora fermi agli annunci. All’incontro hanno partecipato: Maurizio Acerbo (Unione Popolare) Alfredo Becchetti (Lega), Paolo Berdini (Unione Popolare); Chiara Braga (Pd); Marco ...

