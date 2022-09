Dio salvi la Regina | anche dai suoi funerali di Stato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 settembre 2022) Ho un babbo che ha la stessa età dellaElisabetta II, 96 e oltre. Poco alla volta le forze gli stanno mancando. Mente ancora lucida, stringe il cuore a chi lo ricorda gagliardo, ogni giorno in piedi in sala operatoria, le moltissime vite salvate. Non ho bisogno di pensarci, convivo con il dolore per la sofferenza e per la vita che sta sfuggendo a colui che èla tua vita, che ti ha dato la vita. Una ferita incommensurabile, che non si può raccontare, tutti conviviamo con la morte.se non siamo la famiglia reale. Forse per questo, faccio fatica a pensare al tornado mediatico deidella exd’Inghilterra, Galles, Scozia e Nord Irlanda, come a un qualcosa di autentico e serio. In realtà mi pare una solennità che diventa farsa. Come non rendersi conto che il dolore non si ...