Diletta Leotta esce allo scoperto con il nuovo fidanzato (Di martedì 20 settembre 2022) L'avevamo vista felice con Can Yaman e si vociferava fosse una storia finta, costruita ad arte per aumentare la popolarità di entrambi. C'era chi invece affermava che i due erano in procinto di sposarsi, poi il viaggio in Turchia per conoscere la famiglia di lui e qualcosa si sarebbe spezzato. Per un periodo abbastanza lungo tanti gossip mai confermati e mai smentiti. Ora la conduttrice televisiva che si occupa soprattutto di cronaca sportiva esce allo scoperto e lo fa in un'occasione ghiotta: il matrimonio del fratello Mirko Manola. Lui è il modello Giacomo Cavalli di 28 anni. Diletta Leotta, volto di punta di Dazn, era stata avvistata più volte con Giacomo Cavalli, poi la prima uscita pubblica per il party organizzato per festeggiare il trentunesimo compleanno di lei, qui tra le coppie spuntavano ...

