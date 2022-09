Diletta Leotta esce allo scoperto col suo nuovo amore: ecco di chi si tratta! (Foto) (Di martedì 20 settembre 2022) Era stato negli scorsi mesi il settimanale Diva e Donna a parlare di nuovo amore per Diletta Leotta. Dopo la fine della storia con Can Yaman, il cuore della conduttrice sembrerebbe essere tornato a battere forte accanto all’imprenditore Giacomo Cavalli. Il modello è molto attivo sui social, proprio come la bella Diletta, ma i due non avevano mai confermato la notizia. Non l’avevano neppure smentita però. Nelle ultime ore però è stata proprio la Leotta a pubblicare una loro Foto insieme, presto ripostata anche da Giacomo. A confermare ulteriormente la loro storia è stato Chi Magazine poche ore fa: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@chimagazineit) “Diletta Leotta con il ... Leggi su isaechia (Di martedì 20 settembre 2022) Era stato negli scorsi mesi il settimanale Diva e Donna a parlare diper. Dopo la fine della storia con Can Yaman, il cuore della conduttrice sembrerebbe essere tornato a battere forte accanto all’imprenditore Giacomo Cavalli. Il modello è molto attivo sui social, proprio come la bella, ma i due non avevano mai confermato la notizia. Non l’avevano neppure smentita però. Nelle ultime ore però è stata proprio laa pubblicare una loroinsieme, presto ripostata anche da Giacomo. A confermare ulteriormente la loro storia è stato Chi Magazine poche ore fa: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@chimagazineit) “con il ...

