Diletta Leotta e Giacomo Cavalli postano la prima foto insieme ma il protagonista è il cane | ecco come l' hanno conciato

Corriere : Diletta Leotta, il nuovo fidanzato è Giacomo Cavalli: con lui alle nozze del fratello - serieB123 : Diletta Leotta e Giacomo Cavalli, il nuovo fidanzato al matrimonio del fratello - GiovanniParmit2 : RT @PBItaliana: Diletta LEOTTA - AndreaMini46 : RT @PBItaliana: Diletta LEOTTA - Maurizi28491928 : RT @PBItaliana: Diletta LEOTTA -

Infatti, il volto di Dazn,, al matrimonio del fratello Mirko - celebrato lo scorso weekend in Sicilia, a Taormina - si è presentata con il fidanzato, Giacomo Cavalli. Come testimonia ...Tra le ultime notizie di gossip di oggi 20 settembre 2022 troviamoche partecipa come testimone alle nozze del fratello e porta alla cerimonia il suo ultimo flirt e Federica Masolin , ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Evidentemente le presentazioni in famiglia sono state fatte. E così la bellissima Diletta Leotta , volto di Dazn, al matrimonio del fratello Mirko - nello ...