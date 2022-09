Digital pay | oltre la PSD2 | l’Unione Europea studia la nuova la normativa

(Di martedì 20 settembre 2022) L’aumento dei pagamentii ha spintoa introdurre la(Payment Service Directive). Operativa da settembre 2020, la direttivaregola i pagamenti nei paesi UE stabilendo nuove norme orientate a rendere tali ervizi più innovativi e sicuri. In particolare, laè la seconda versione della, in attesa dell’introduzione della terza versione sulla quale le istituzioni europee sono già al lavoro. La direttiva ha gettato le basi per la creazione di un mercato unico dei pagamenti in tutta l’UE, regolando le attività dei player che offrono servizi di pagamentoi e innovativi, dalle banche agli IMEL (Istituti di Moneta Elettronica). Tra le principali questioni ...

