Diego Luna è Andor su Disney+, così inizia l’intimo e tormentato viaggio del ribelle di Star Wars: Rogue One (Di martedì 20 settembre 2022) Andor su Disney+ racconta un’altra storia legata all’universo Star Wars che, grazie alle serie tv sullo streamer della Casa di Topolino, non è mai stato così ampio. Dopo Obi-Wan Kenobi, che ha aggiunto un tassello in più al legame tra il Maestro Jedi e l’ex pupillo Anakin Skywalker – diventato Darth Vader – Andor su Disney+ scende nei bassifondi, ed esplora storie di persone comuni che si sono unite per iniziare la ribellione contro l’Impero. Cassian Andor ancora non sa di essere una di queste figure in grado di fare la differenza. Diego Luna riprende il ruolo del ribelle di Star Wars: Rogue One facendo un passo indietro. Cinque ... Leggi su optimagazine (Di martedì 20 settembre 2022)suracconta un’altra storia legata all’universoche, grazie alle serie tv sullo streamer della Casa di Topolino, non è mai statoampio. Dopo Obi-Wan Kenobi, che ha aggiunto un tassello in più al legame tra il Maestro Jedi e l’ex pupillo Anakin Skywalker – diventato Darth Vader –suscende nei bassifondi, ed esplora storie di persone comuni che si sono unite perre la ribellione contro l’Impero. Cassianancora non sa di essere una di queste figure in grado di fare la differenza.riprende il ruolo deldiOne facendo un passo indietro. Cinque ...

