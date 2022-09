Di Maria squalificato per due giornate | salta il Milan

(Di martedì 20 settembre 2022) caption id="attachment 330009" align="alignleft" width="150" Angel di/captionDuedi squalifica per Angel Di, dopo il rosso contro il Monza per una gomitata contro Izzo. L`argentino è statoper due"per avere, al 41° del primo tempo, in reazione ad un fallo subito durante un`azione di giuoco, colpito con una gomitata al petto un calciatore della squadra avversaria, senza conseguenze lesive".Tra gli altri,per una giornata Marcelo Brozovic, centrocampista dell`Inter, che era diffidato ed era stato ammonito contro l`Udinese. Tra gli allenatori, invece, una giornata di squalifica per José Mourinho, tecnico della Roma, "per essere, all`11° del secondo tempo, entrato indebitamente sul terreno di giuoco inveendo contro un calciatore della ...

Di Maria è stato squalificato per una giornata. Tra le altre decisioni, c'è il turno di squalifica per Brozovic che dunque salterà la gara con la Roma alla ripresa. 2 giornate, invece, per Di Maria. La gomitata rifilata a Izzo costa due turni di stop al calciatore argentino, che non rientrerà in campo a livello di Serie A prima del 15. Arriva un'altra tegola per la Juventus, in questo periodo già falcidiata dagli infortuni: Angel Di Maria salterà le prossime partite per squalifica. Il Giudice sportivo ha comminato due giornate di squalifica ad Angel Di Maria, espulso alla fine del primo tempo di Monza-Juve per aver rifilato una gomitata al petto ad Armando Izzo: il Fideo salterà le prossime due partite.