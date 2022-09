Di Maria, due giornate di squalifica: salta il Bologna e il Milan (Di martedì 20 settembre 2022) Il fallo di reazione ai danni di Armando Izzo costa ad Angel Di Maria, due giornate di squalifica. El Fideo salta le sfide al Bologna e al Milan «per avere, al 41° del primo tempo, in reazione a un fallo subito durante un’azione di gioco, colpito con una gomitata al petto un calciatore della squadra avversaria, senza conseguenze lesive». Adesso bisognerà capire se la Juventus farà ricorso. Così stando le cose, rientrerebbe per il derby della Mole. Se la cava con una sola giornata invece Josè Mourinho, espulso durante Roma-Atalanta “per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco inveendo contro un calciatore della squadra avversaria”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 settembre 2022) Il fallo di reazione ai danni di Armando Izzo costa ad Angel Di, duedi. El Fideole sfide ale al«per avere, al 41° del primo tempo, in reazione a un fallo subito durante un’azione di gioco, colpito con una gomitata al petto un calciatore della squadra avversaria, senza conseguenze lesive». Adesso bisognerà capire se la Juventus farà ricorso. Così stando le cose, rientrerebbe per il derby della Mole. Se la cava con una sola giornata invece Josè Mourinho, espulso durante Roma-Atalanta “per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco inveendo contro un calciatore della squadra avversaria”. L'articolo ilNapolista.

