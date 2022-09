Di Maria, arriva la decisione del Giudice Sportivo: quante giornate salterà (Di martedì 20 settembre 2022) È arrivata la decisione del Giudice Sportivo sulla squalifica di Angel Di Maria, espulso domenica in Monza–Juventus per una gomitata ai danni di Armando Izzo. Decisivo il referto dell’arbitro Maresca, l’argentino salterà due partite e non tre. Dunque Bologna e Milan, mentre col Torino nel derby della mole il fantasista ex Psg ci sarà. Resta da capire se la Juve farà o meno ricorso per ridurre ulteriormente la squalifica. Di Maria Juventus squalifica Ecco la motivazione dello stop di due giornate per Angel Di Maria: per avere, al 41esimo del primo tempo, in reazione ad un fallo subito durante un’azione di gioco, colpito con una gomitata al petto un calciatore della squadra avversaria, senza conseguenze lesive”. Alessio ... Leggi su rompipallone (Di martedì 20 settembre 2022) Èta ladelsulla squalifica di Angel Di, espulso domenica in Monza–Juventus per una gomitata ai danni di Armando Izzo. Decisivo il referto dell’arbitro Maresca, l’argentinodue partite e non tre. Dunque Bologna e Milan, mentre col Torino nel derby della mole il fantasista ex Psg ci sarà. Resta da capire se la Juve farà o meno ricorso per ridurre ulteriormente la squalifica. DiJuventus squalifica Ecco la motivazione dello stop di dueper Angel Di: per avere, al 41esimo del primo tempo, in reazione ad un fallo subito durante un’azione di gioco, colpito con una gomitata al petto un calciatore della squadra avversaria, senza conseguenze lesive”. Alessio ...

