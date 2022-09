Di Maio “M5s ha tradito, non esiste più” (Di martedì 20 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ho lasciato il M5S perchè l’avevo costruito intorno a due principi: tenerlo unito e portarlo al governo per cambiare il paese. Quando Conte ha fatto cadere il governo Draghi io non sono stato più d’accordo”. Io ho tradito? “Questo è quello che si vuole far passare, ma quando Conte ha fatto cadere il governo e oggi ci troviamo nel pieno della crisi energetica chi è che ha tradito gli italiani? Io non credo che si possa parlare di tradimento nel mio caso, il tradimento è di chi ha assicurato che il governo sarebbe arrivato fino alla fine per garantire una stabilità e invece l’ha fatto cadere”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico, Luigi Di Maio, a Radio Anch’io su Rai Radio1. “Quello che era il M5S non esiste più e mi dispiace, è un partito in cui Conte candida il suo ... Leggi su ildenaro (Di martedì 20 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ho lasciato il M5S perchè l’avevo costruito intorno a due principi: tenerlo unito e portarlo al governo per cambiare il paese. Quando Conte ha fatto cadere il governo Draghi io non sono stato più d’accordo”. Io ho? “Questo è quello che si vuole far passare, ma quando Conte ha fatto cadere il governo e oggi ci troviamo nel pieno della crisi energetica chi è che hagli italiani? Io non credo che si possa parlare di tradimento nel mio caso, il tradimento è di chi ha assicurato che il governo sarebbe arrivato fino alla fine per garantire una stabilità e invece l’ha fatto cadere”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico, Luigi Di, a Radio Anch’io su Rai Radio1. “Quello che era il M5S nonpiù e mi dispiace, è un partito in cui Conte candida il suo ...

