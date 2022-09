Di Maio: "Con la destra rischiamo il baratro" (Di martedì 20 settembre 2022) AGI - Con la destra al governo “l'Italia rischia il baratro”, il voto a “Impegno Civico e alla coalizione progressista” è l'unico in grado di battere il “trio sfascia conti” mentre “le altre sono liste solitarie e ogni voto dato a Conte o a Calenda va ad avvantaggiare di fatto Meloni e alleati”. Luigi Di Maio ha dialogato con AGI delle imminente elezioni del 25 settembre. Il ministro degli Esteri spiega innanzitutto qual è la ricetta per fronteggiare i rincari sull'energia. “Per noi ci sono tre passaggi fondamentali", la premessa. "Il primo - osserva - è il decreto Taglia-Bollette: fino alla fine dell'anno lo Stato paga l'80% delle bollette di tutte le imprese italiane, dalla più piccola alla più grande, e delle famiglie in difficoltà. Per le imprese occorrono circa 13 miliardi. Li prendiamo – afferma il ministro degli Esteri - dalle ... Leggi su agi (Di martedì 20 settembre 2022) AGI - Con laal governo “l'Italia rischia il”, il voto a “Impegno Civico e alla coalizione progressista” è l'unico in grado di battere il “trio sfascia conti” mentre “le altre sono liste solitarie e ogni voto dato a Conte o a Calenda va ad avvantaggiare di fatto Meloni e alleati”. Luigi Diha dialogato con AGI delle imminente elezioni del 25 settembre. Il ministro degli Esteri spiega innanzitutto qual è la ricetta per fronteggiare i rincari sull'energia. “Per noi ci sono tre passaggi fondamentali", la premessa. "Il primo - osserva - è il decreto Taglia-Bollette: fino alla fine dell'anno lo Stato paga l'80% delle bollette di tutte le imprese italiane, dalla più piccola alla più grande, e delle famiglie in difficoltà. Per le imprese occorrono circa 13 miliardi. Li prendiamo – afferma il ministro degli Esteri - dalle ...

