Di Francesco rivendica | “Ho lanciato io Zaniolo e Berardi Non è vero che sono aziendalista”

Leggi su sportface

(Di martedì 20 settembre 2022) “Come è finita con la Roma? Diciamo che c’è un po’ di rammarico. Non ho rancore, ma solo voglia di rimettermi in gioco. In fondo ho anche portato il Sassuolo in Europa League. La mentalità europea è quella che mi piace. Troppo? Ioabituato a lavorare con quello che ho, anche se a volte si può sbagliare”. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Eusebio Di, attualmente in cerca di una panchina dopo la fine burrascosa delle ultime esperienze, hato i suoi successi da allenatore: “stato io a lanciare, quando dei club non lo volevano neppure in prestito. Invece lo feci esordire col Real Madrid per fargli capire che credevo in lui. Un po’ come ho fatto con”. SportFace.