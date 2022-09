istsupsan : ??#Demenze: al via indagine nazionale sulle condizioni socio-economiche delle famiglie dei pazienti ??L’ISS capofila… - SkyTG24 : Demenze, l'Iss promuove un'indagine nazionale sulle famiglie dei malati - FederfarmaMo : RT @istsupsan: ??#Demenze: al via indagine nazionale sulle condizioni socio-economiche delle famiglie dei pazienti ??L’ISS capofila di 7 pro… - g_valenza : Demenze: al via indagine nazionale Iss su famiglie di malati - CatelliCatell5 : Demenze: al via indagine nazionale Iss su famiglie di malati - Sanità - -

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato Promossa dall'Osservatoriodell' Istituto superiore di Sanità, l', in collaborazione con l'Associazione Alzheimer Uniti Italia, prende il via martedì 20 settembre un'indagine a carattere nazionale sulle condizioni ...'Secondo i dati, prosegue Spadin, ci sono circa tre milioni di persone coinvolte direttamente o ... Nella lettera ai partiti si sottolinea come l'ultimo Piano Nazionaledel 2014 non sia mai ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...