Decreto aiuti bis | ok del Senato | è legge

(Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – Ilha approvato in via definitiva con 178 sì, 13 astensioni e nessun voto contrario ilbis, che contiene misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. L'articolo proviene da Italia Sera.

LuigiGallo15 : Dopo il decreto Aiuti ter il ministro Bianchi deve dimettersi. Al di là dei 18 mld che il m5s ha voluto nel PNRR no… - M5S_Senato : Intervento al Senato del nostro Gabriele Lanzi sul decreto Aiuti bis. #20settembre - Agenzia_Ansa : Via libera definitivo del Senato al decreto aiuti bis. Destina 17 miliardi di euro a misure per contrastare i rinca… - askanews_ita : Il decreto aiuti bis è legge: misure da 17 miliardi contro il caro-energia - LavoroFisco : Il decreto “Aiuti bis” è legge: le principali misure approvate -

... in terza lettura, delbis. È quanto emerso dalla riunione dei capigruppo di Palazzo madama . Secondo quanto ha riferito il capogruppo della Lega, Massimiliano Romeo a margine della ...Nel- bis, in terza lettura alla Camera e che procede verso l'approvazione, è presente una modifica al "Testo unico dell'edilizia" trasformando i lavori per installare delle vetrate ...(Adnkronos) – Il Senato ha approvato in via definitiva con 178 sì, 13 astensioni e nessun voto contrario il decreto Aiuti bis, che contiene misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, poli ...Il DL Aiuti ter non concede nulla alla scuola: niente organici aggiuntivi, né assunzioni di precari. “La delusione è tanta – spiega Marcell ...