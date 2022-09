Decreto aiuti bis – Ok dal Senato: con 178 voti favorevoli, 13 astensioni, e nessun voto contrario, da oggi è legge (Di martedì 20 settembre 2022) Poco fa, come previsto (e ci mancherebbe pure!), con 178 voti favorevoli, 13 astensioni, e nessun voto contrario, al Senato è stato definitivamente approvato il Decreto aiuti bis, all’interno del quale vi sono misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. Decreto aiuti bis: ecco il Pdf del testo completo Per chi volesse informarsi nei dettagli, riproponiamo il Pdf del Testo del Decreto legge n. 115 del 9 agosto 2022, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto, con entrata in vigore il 10 agosto). dl ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 settembre 2022) Poco fa, come previsto (e ci mancherebbe pure!), con 178, 13, e, alè stato definitivamente approvato ilbis, all’interno del quale vi sono misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.bis: ecco il Pdf del testo completo Per chi volesse informarsi nei dettagli, riproponiamo il Pdf del Testo deln. 115 del 9 agosto 2022, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto, con entrata in vigore il 10 agosto). dl ...

