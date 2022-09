De Ligt: “Salto di qualità per me al Bayern Monaco. Alla Juventus meno ambizione” (Di martedì 20 settembre 2022) L’ex difensore della Juventus, e ora in forza al Bayern Monaco, Matthijs de Ligt, direttamente dal ritiro dell’Olanda, ha parlato delle differenze dei due club. Ecco le sue parole: “Il Bayern Monaco per me è un Salto di qualità come squadra. E’ un club che ha l’ambizione di vincere sempre la Champions League. Alla Juventus invece c’era un po’ meno. Ho sentito che era giunto il momento per fare un Salto di qualità e l’ho fatto. Alla Juventus mi sono divertito tantissimo, ma il Bayern è più vicino Alla filosofia della nazionale”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 20 settembre 2022) L’ex difensore della, e ora in forza al, Matthijs de, direttamente dal ritiro dell’Olanda, ha parlato delle differenze dei due club. Ecco le sue parole: “Ilper me è undicome squadra. E’ un club che ha l’di vincere sempre la Champions League.invece c’era un po’. Ho sentito che era giunto il momento per fare undie l’ho fatto.mi sono divertito tantissimo, ma ilè più vicinofilosofia della nazionale”. SportFace.

