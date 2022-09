De Ligt: «Bayern Monaco salto di qualità, alla Juventus c’era meno ambizione» (Di martedì 20 settembre 2022) Il difensore olandese De Ligt ha parlato della differenza tra il Bayern Monaco e la Juventus Matthisj de Ligt, difensore del Bayern Monaco, in una intervista al portale olandese NOS ha parlato della differenza tra il club bavarese e la Juventus. AMBIENTAMENTO AL Bayern Monaco – «Il Bayern Monaco è più vicino alla filosofia di ciò che il tecnico della nazionale vuole in campo. Ho giocato a malapena le prime tre partite perché sono arrivato con un ritardo nell’allenamento. In realtà era tutto ciò che mi hanno detto la prima settimana. Poi ho giocato tutte e sei le ultime otto partite. Quindi sono davvero molto soddisfatto del mio tempo di gioco e di come stanno ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 settembre 2022) Il difensore olandese Deha parlato della differenza tra ile laMatthisj de, difensore del, in una intervista al portale olandese NOS ha parlato della differenza tra il club bavarese e la. AMBIENTAMENTO AL– «Ilè più vicinofilosofia di ciò che il tecnico della nazionale vuole in campo. Ho giocato a malapena le prime tre partite perché sono arrivato con un ritardo nell’allenamento. In realtà era tutto ciò che mi hanno detto la prima settimana. Poi ho giocato tutte e sei le ultime otto partite. Quindi sono davvero molto soddisfatto del mio tempo di gioco e di come stanno ...

MicioMicione85 : RT @salpaladino: Che il Bayern in questo momento storico abbia molte più possibilità della Juve di vincere la Champions è un dato di fatto,… - dodena66 : RT @salpaladino: Che il Bayern in questo momento storico abbia molte più possibilità della Juve di vincere la Champions è un dato di fatto,… - ZonaBianconeri : RT @sportface2016: #DeLigt: “Salto di qualità per me al #BayernMonaco. Alla #Juventus meno ambizione” - marikaaa___ : RT @salpaladino: Che il Bayern in questo momento storico abbia molte più possibilità della Juve di vincere la Champions è un dato di fatto,… - GoldFrake : RT @salpaladino: Che il Bayern in questo momento storico abbia molte più possibilità della Juve di vincere la Champions è un dato di fatto,… -