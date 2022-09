David Roscoe | chi è il maggiordomo della Regina Elisabetta | età | cosa fa oggi | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 20 settembre 2022) Torna il classico e imperdibile appuntamento di Rai 1 conè un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e che vede alla conduzione Serena Bortone.si tornerà a parlare, all’indomani dei funerali più seguiti in televisione, e in studio ci sarà anche, ilche per anni ha lavorato per la sovrana d’Inghilterra.ha lavorato per lavive ad Arcegno, ma negli anni ’70 ha lavorato comeper laa Buckingham Palace, nella sua residenza ufficiale. Svolgeva ...