"Davanti a tutta l'Italia". Scoppia il caso a Tu si que vales, grande imbarazzo (Di martedì 20 settembre 2022) Tutti contro Teo Mammuccari, che a Tu si que vales fa uno scivolone. "Mi hai fatto fare una figura di m… Davanti a tutta Italia”, dice nel corso prima puntata di Tu si que vales 2022. Il comico e conduttore si rivolge a Rudy Zerbi. Lo picchiano, in modo scherzoso, tutti. Persino Belen Rodriguez e Maria De Filippi. Ma esattamente cosa è accaduto? In studio arriva Manuel Battaglia, che viene soprannominato Roccia. “Sono un agricoltore, ma nella vita sono molto forte”, dice. Nella prova, l'uomo con le braccia legale riesce a trattenere una moto che accelera. Una grande prova di forza e dopo l'esibizione arrivano Rudy Zerbi e Mammucari, che si sfidano a braccio di ferro. Proprio il comico romano è convinto di vincere la sfida. E dice: “Lo distruggo”. Zerbi è pronto, si mette in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Tutti contro Teo Mammuccari, che a Tu si quefa uno scivolone. "Mi hai fatto fare una figura di m…”, dice nel corso prima puntata di Tu si que2022. Il comico e conduttore si rivolge a Rudy Zerbi. Lo picchiano, in modo scherzoso, tutti. Persino Belen Rodriguez e Maria De Filippi. Ma esattamente cosa è accaduto? In studio arriva Manuel Battaglia, che viene soprannominato Roccia. “Sono un agricoltore, ma nella vita sono molto forte”, dice. Nella prova, l'uomo con le braccia legale riesce a trattenere una moto che accelera. Unaprova di forza e dopo l'esibizione arrivano Rudy Zerbi e Mammucari, che si sfidano a braccio di ferro. Proprio il comico romano è convinto di vincere la sfida. E dice: “Lo distruggo”. Zerbi è pronto, si mette in ...

