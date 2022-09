Darman: il 24 settembre live al Greenwich di Curtarolo (Pd) (Di martedì 20 settembre 2022) Darman Darman, dopo il successo del Cerchi nel blu tour 2021 col quale ha portato in giro per tutta Italia la sua musica intima e luminescente, si esibirà live al Greenwich che ospiterà la tappa padovana dell’EUNOMOS TOUR 2022. Greenwich, Via Sant’Andrea 50, Curtarolo (Pd) Sabato 24 settembre 2022 – ore 21 Open Act: I Boulevard “L’Eunomos Tour 2022 fa tappa anche a Padova. Avrò il piacere di cantare per le tante persone che in Veneto mi seguono sempre con grande passione e vicinanza. Non vedo l’ora di poter regalare loro momenti di magia e gioia e sentirli cantare insieme a me. D’altronde, il contatto con il pubblico è sempre ciò che inorgoglisce di più un artista e crea quel senso di compiutezza, che consegna un’energia artistica incommensurabile e che ... Leggi su atomheartmagazine (Di martedì 20 settembre 2022), dopo il successo del Cerchi nel blu tour 2021 col quale ha portato in giro per tutta Italia la sua musica intima e luminescente, si esibiràalche ospiterà la tappa padovana dell’EUNOMOS TOUR 2022., Via Sant’Andrea 50,(Pd) Sabato 242022 – ore 21 Open Act: I Boulevard “L’Eunomos Tour 2022 fa tappa anche a Padova. Avrò il piacere di cantare per le tante persone che in Veneto mi seguono sempre con grande passione e vicinanza. Non vedo l’ora di poter regalare loro momenti di magia e gioia e sentirli cantare insieme a me. D’altronde, il contatto con il pubblico è sempre ciò che inorgoglisce di più un artista e crea quel senso di compiutezza, che consegna un’energia artistica incommensurabile e che ...

