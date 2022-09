Daniel Nilsson | ricordate il bellissimo di “Avanti un altro”? Ecco com’è oggi

Leggi su topicnews

(Di martedì 20 settembre 2022) La sua è una bellezza mozzafiato, come si suol dire. Stiamo parlando di, volto diun, che ha fatto impazzire il pubblico femminile. Che cosa fa? Bello come un dio greco,, ha ricoperto un ruolo di un certo tipo all’interno del noto programma condotto da Paolo Bonolis,un. Era infatti il tanto ambito “Bonus”. Chi riusciva a pescare il nome di, infatti, poteva avere un’altra possibilità e fare ancora una scelta dal pidigozzo, ma solo dopo aver dato la giusta risposta.(foto web)Si tratta di un personaggio per cui in puntata si creava una certa attesa, soprattutto tra il pubblico femminile. ...