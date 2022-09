Damiani ha una teoria: "Kim meglio di Koulibaly. Ecco perché" (Di martedì 20 settembre 2022) " Kim è meglio di Koulibaly " . Questa è la teoria di Oscar Damiani , agente di mercato, esposta ai microfoni di Radio Crc . Insomma, il Napoli ci avrebbe guadagnato cedendo al Chelsea il gigante ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 20 settembre 2022) " Kim èdi" . Questa è ladi Oscar, agente di mercato, esposta ai microfoni di Radio Crc . Insomma, il Napoli ci avrebbe guadagnato cedendo al Chelsea il gigante ...

salvione : Damiani ha una teoria: “Kim meglio di Koulibaly. Ecco perché” - sportli26181512 : Damiani ha una teoria: “#Kim meglio di #Koulibaly. Ecco perché”: L'agente è convinto che il Napoli ci abbia guadagn… - DamianiDario : Ddl Caregiver per anziani e disabili, Damiani: «Necessaria una riforma dell’assistenza familiare» -… - BarlettaLiveIt : Ddl Caregiver per anziani e disabili, Damiani: «Necessaria una riforma dell’assistenza familiare»… - idrocarburIover : Da Perisic a Damiani fuoriruolo sono in ginocchio marmotta ha fatto una masterclass che verrà compresa solo tra qua… -