Da Palazzo di Città al Parlamento | la sfida di Corrado Naddeo

(Di martedì 20 settembre 2022) di Erika Noschese Dadialporta la suaverso la Camera dei Deputati. Medico/cardiologo, consigliere d’opposizione al Comune di Salerno è oggi candidato per la Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Salerno con la lista Italia Viva-Azione, il cosiddetto Terzo Polo. Consigliere, questi sono gli ultimissimi giorni di campagna elettorale. Qual è la sensazione di questi giorni? “Prevalgono forti emozioni che stimolano ad un ulteriore e massimo impegno per il rush finale. I “riscontri” sul territorio, rispetto alla nostra proposta Terzo Polo, sono molto positivi, è quindi fondamentale insistere per coinvolgere i tanti (ancora indecisi e inclini alla astensione ) ad assumere la responsabilità di andare a votare, ...