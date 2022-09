Da oggi chiudere balconi e verande si può. Senza autorizzazioni: ecco come (Di martedì 20 settembre 2022) Vetrate anche ampie, Senza cardini che chiudono le verande per una protezione ulteriore dalle intemperie e per aiutare l'efficentamento energetico degli edifici: ora si potrà fare come edilizia libera,... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 settembre 2022) Vetrate anche ampie,cardini che chiudono leper una protezione ulteriore dalle intemperie e per aiutare l'efficentamento energetico degli edifici: ora si potrà fareedilizia libera,...

ivanscalfarotto : Oggi @repubblica fa un pezzo nel quale dipinge l’accusatrice di @MatteoRichetti come del tutto inaffidabile, salvo… - graglietti : RT @ivanscalfarotto: Oggi @repubblica fa un pezzo nel quale dipinge l’accusatrice di @MatteoRichetti come del tutto inaffidabile, salvo poi… - Nickwin59 : RT @ivanscalfarotto: Oggi @repubblica fa un pezzo nel quale dipinge l’accusatrice di @MatteoRichetti come del tutto inaffidabile, salvo poi… - afgianas : RT @ivanscalfarotto: Oggi @repubblica fa un pezzo nel quale dipinge l’accusatrice di @MatteoRichetti come del tutto inaffidabile, salvo poi… - RalphRo65263415 : conflitti. Ma penso alle mie figlie e mi viene da chiudere gli occhi (ai nipoti non penso, perché lì è finita). Il… -