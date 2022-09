Da chi verrà deposto Putin | addio-zar | un terremoto al Cremlino

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 20 settembre 2022) Oltre a cultura e competenza geopolitica, Savik Shuster, giornalista e conduttore tv, ha la fortuna di avere cinque identità: nato in Lituania, ha vissuto a lungo in Canada e Italia, acquisendo la cittadinanza di entrambi i Paesi, per poi lavorare in Russia e infine in Ucraina. Grazie a questa vita da giramondo, dispone degli strumenti per poter guardare da diversi punti di vista gli sviluppi del conflitto in Ucraina. Shuster, le cronache dal fronte ci raccontano che gli ucraini avanzano e la Russia perde terreno. Mosca sta andando incontro a una disfatta militare? «Quella ucraina è sicuramente un'avanzata di successo nella regione di Kharkiv, che è stata liberata. Peraltro in quella zona era concentrata l'armata corazzata dell'esercito russo, di cui fanno parte le divisioni di élite che marciano nelle parate in Piazza Rossa. Il fatto che esse siano scappate e abbiano lasciato i ...