Da Cavour a Cavour Così l’Italia diventa più europea

(Di martedì 20 settembre 2022) Considero il Premio che oggi mi fate l’onore di conferirmi come un’occasione preziosa: per un bilancio politico naturalmente, giusto al termine della mia esperienza nel Governo Draghi; ma mi consentirete di dire anche per una riflessione personale su quella che è stata più in generale la mia azione di parlamentare e soprattutto di due volte Ministro alla riforma amministrativa. Ritengo importante che questa riflessione possa partire da un ritorno al passato, risalendo all’opera del fondatore dello Stato italiano, Camillo Benso conte di, cui si intitola il Premio, in questo luogo straordinario che è il Poloiano di Santena. Di ciò vi ringrazio molto. Perché, come vedremo, sono convinto che Santena, oggi come ieri, sia un luogo della convergenza: nella seconda metà dell’Ottocento, catalizzatore del processo ...