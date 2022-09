Da anni al governo senza voto popolare Berlusconi smaschera l' ipocrisia del Pd

(Di martedì 20 settembre 2022) Silvioa tutto campo durante la puntata di "Fuori dal coro" del 20 settembre. Fisco, giustizia, elezione del Capo dello Stato, terzo polo ma soprattutto l'attacco frontale alla sinistra che demonizza i suoi avversari ma è daallegittimazione. «La sinistra ha preferito incentrare» la campagna elettorale «sulla demonizzazione dell'avversario, sulle calunnie, sulla disinformazione. Arrivano addirittura a evocare un pericolo per la democrazia nel caso di una nostra vittoria». Così Silvio, intervistato da "Fuori dal coro", in onda su Rete 4. «Il paradosso è che lo dice proprio un partito, il partito democratico, che da 11è alaver mai vinto un'elezione. Questa volta ...

