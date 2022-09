Cuperlo: 'Non votai il Jobs Act perché indeboliva i lavoratori: adesso è giusto superarlo' (Di martedì 20 settembre 2022) Una agenda sociale è possibile? Gianni Cuperlo pensa di sì. "Abbassare consistentemente le tasse sul lavoro per buste paga più pesanti, recepire finalmente anche nel nostro Paese la recentissima ... Leggi su globalist (Di martedì 20 settembre 2022) Una agenda sociale è possibile? Giannipensa di sì. "Abbassare consistentemente le tasse sul lavoro per buste paga più pesanti, recepire finalmente anche nel nostro Paese la recentissima ...

AR1829881905 : RT @umby51: #controcorrente la democrazia secondo Cuperlo ? Semplice, non dare retta a quello che vogliono gli elettori ma, grazie ai p.d.r… - NINA69297560 : RT @giorgia89674987: Cuperlo che parla di capaci Sindaci del Pd, ma che c…o dice? Ma non si è accorto di come è ridotta Roma? E Milano?… - AngelaPolera : RT @giorgia89674987: Cuperlo che parla di capaci Sindaci del Pd, ma che c…o dice? Ma non si è accorto di come è ridotta Roma? E Milano?… - AnnaP1953 : RT @giorgia89674987: Cuperlo che parla di capaci Sindaci del Pd, ma che c…o dice? Ma non si è accorto di come è ridotta Roma? E Milano?… - marialetiziama9 : RT @Frances20665381: Informate Cuperlo che l’Italia non è piena di anticorpi ma è piena di metastasi comuniste,che speriamo di distruggere… -