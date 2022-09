Cruciani: "Il rigore del Napoli non è solare, il giocatore del Milan non può scomparire dal..." Auriemma replica ironicamente (Di martedì 20 settembre 2022) Ieri sera durante la trasmissione “Pressing Lunedì” in onda su Italia 1, si è parlato anche dei casi di moviola (con l'ex arbitro Bergonzi) dell'ultimo turno di campionato e quando si è... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 20 settembre 2022) Ieri sera durante la trasmissione “Pressing Lunedì” in onda su Italia 1, si è parlato anche dei casi di moviola (con l'ex arbitro Bergonzi) dell'ultimo turno di campionato e quando si è...

Lm67821650 : @RafAuriemma @PressingReal Ho visto un po’ di trasmissione. Ho cambiato canale quando hanno messo in discussione il… - Pall_Gonfiato : Cruciani: 'Il rigore del Napoli non è solare, il giocatore del Milan non può scomparire dal...' Auriemma replica ir… - tuttonapoli : 'Rigore Napoli si può non dare!”, battibecco Cruciani-Auriemma a Pressing: “Sai che c'è il Var?' - CalcioNapoli24 : - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Giuseppe Cruciani: “Rigore su Kvaratskhelia? Si può anche non dare”: Gi… -