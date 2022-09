Cristina D’Avena il buongiorno è sbalorditivo

Leggi su formatonews

(Di martedì 20 settembre 2022) La nota cantante augura ilai followers, la foto diinfuoca letteralmente il web. Il 6 luglio 1964, nel cuore di Bologna, nacque la talentuosissima– cantante destinata a diventare una vera icona del panorama musicale italiano. In particolare, la sua voce ha il potere di stimolare i ricordi d’infanzia più belli e i sogni nel cassetto di milioni di adolescenti. Molti ancora oggi intonano sigle di film d’animazione che vedono come protagonista proprio l’artista emiliana., il post infuoca il web (Notizie Musica)Da Una spada per Lady Oscar, fino ad arrivare ai brani legati alle varie stagioni dei Puffi; per non parlare poi dell’iconica serie che la rese celebre anche dal punto di vista della ...