Crisanti: "Speranza ministro? Come voto gli do un 8. Letta meglio di Draghi" (Di martedì 20 settembre 2022) "Enrico Letta meglio di Mario Draghi Come premier? Certo, 100 volte". Lo ha detto il virologo Andrea Crisanti, candidato dal Pd Come capolista al Senato nella circoscrizione Europa, ha risposto a 'Un giorno da pecora' su Rai Radio... Leggi su today (Di martedì 20 settembre 2022) "Enricodi Mariopremier? Certo, 100 volte". Lo ha detto il virologo Andrea, candidato dal Pdcapolista al Senato nella circoscrizione Europa, ha risposto a 'Un giorno da pecora' su Rai Radio...

TrigilaR : RT @TELADOIOLANIUS: Per Crisanti, Speranza vale più di Draghi e Letta è un Dio Quanti pagliacci nel PD ... Sino a ieri non c'era Premier m… - MenegazziMarina : RT @SecolodItalia1: Ora il compagno Crisanti premia Speranza con un 8. Ma per due anni lo ha massacrato di critiche - SecolodItalia1 : Ora il compagno Crisanti premia Speranza con un 8. Ma per due anni lo ha massacrato di critiche… - TELADOIOLANIUS : Per Crisanti, Speranza vale più di Draghi e Letta è un Dio Quanti pagliacci nel PD ... Sino a ieri non c'era Premi… - fisco24_info : Elezioni 2022, Crisanti: 'Bassetti ministro Salute? Farebbe bene': (Adnkronos) - 'Voto a Roberto Speranza? Un 8'… -