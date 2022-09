Covid oggi Lombardia | 5 570 contagi e 10 morti | bollettino 20 settembre

(Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 5.570, a fronte di 37.978 tamponi effettuati, i nuovida coronavirus20in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 10. Il tasso di positività si attesta al 14,6%. Tra i dati di, si evidenzia che i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono stabili a 10 unità, mentre i ricoveri negli altri reparti sono 19 in più di ieri. Dieci i decessi, che portano il totale da inizio pandemia a 42.443. Sul territorio provinciale, a Milano i nuovisono 1.534, di cui 546 a Milano città; 725 a Bergamo, 731 a Brescia e 380 a Como. Cremona registra 170 nuovi casi, Lecco 176, Lodi 122, Mantova 274, Monza e Brianza 422, Pavia 259, Sondrio 114 e Varese ...

meb : Nei mercati di Val Melaina e Talenti: una delle nostre priorità è stare accanto a chi dopo il Covid si trova oggi a… - GiovaQuez : La commissione tecnica scientifica dell'Aifa ha dato oggi il via libera al vaccino anti covid adattato contro le so… - Agenzia_Ansa : L'Oktoberfest di Monaco di Baviera è stato inaugurato oggi, dopo essere stato cancellato per due anni di fila a cau… - paola_perazzoli : RT @ilCoperchio: Italia. 20 settembre. Bollettino Ufficiale Covid. Ministero della Salute. Istituto Superiore di Sanità. Oggi 60 morti. L… - SkyTG24 : #Covid19 #Lombardia, bollettino: 5.570 casi. Tasso di positività al 14,6% -

Ryanair ha presentatoil proprio operativo invernale nelle sue basi di Milano Bergamo e Malpensa che prevede oltre ...Malpensa avranno un traffico aumentato del 30% rispetto al periodo pre -, ...Mascherina smart anti: come funziona/ Notifica via app: "Virus nell'aria" Meta, società che ... La sentenza è arrivata nella giornata di, martedì 20 settembre 2022, e stabilisce la validità ...(Adnkronos) – “E’ una vera e propria emergenza, le piccole e medie imprese sono al collasso, il caro energia e il caro materiali ha azzerato gli utili e le speranze. Oggi la maggior parte di queste az ...Il totale dei casi rilevati dall'inizio della pandemia in Italia è di 22.161.016 1' DI LETTURA Sono 12.082 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della S ...