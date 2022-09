Covid oggi in Sardegna, 536 contagi e 3 morti: bollettino 20 settembre (Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – In Sardegna si registrano oggi, 20 settembre 2022, 536 ulteriori contagi da coronavirus, di cui 511 diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2871 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7 ( come ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 65 ( -9 ). 4206 sono i casi di isolamento domiciliare (-137). Si registrano 3 decessi: una donna di 74 anni, residente nella provincia di Sassari, e due donne di 71 e 83, residenti nella provincia del Sud Sardegna. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – Insi registrano, 202022, 536 ulteriorida coronavirus, di cui 511 diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2871 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7 ( come ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 65 ( -9 ). 4206 sono i casi di isolamento domiciliare (-137). Si registrano 3 decessi: una donna di 74 anni, residente nella provincia di Sassari, e due donne di 71 e 83, residenti nella provincia del Sud. L'articolo proviene da Italia Sera.

