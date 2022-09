Covid oggi Emilia Romagna, 969 contagi e 5 morti: bollettino 20 settembre (Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 969 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 settembre in Emilia Romagna, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 5 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 1.845.520 casi di positività. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 11.750 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 5.150 molecolari e 6.600 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è dell’8,2%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 24 (+1 rispetto a ieri, +4,3%), l’età media è di 65,5 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 969 i nuovida coronavirus20in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 5. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 1.845.520 casi di positività. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 11.750 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 5.150 molecolari e 6.600 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è dell’8,2%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’sono 24 (+1 rispetto a ieri, +4,3%), l’età media è di 65,5 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti ...

