Covid, le news. Segni di risalita dei contagi. Cavaleri (Ema): "Virus imprevedibile". LIVE (Di martedì 20 settembre 2022) Dopo una fase di calo, la curva dei contagi in Italia mostra nuovamente dei Segni di risalita in varie parti del territorio nazionale. Marco Cavaleri (Ema) avverte: "Il viurs sta mutando a velocità pazzesca". Novità in arrivo per i bambini: a ottobre, ha annunciato Cavaleri, si punta ad approvare il vaccino adattato anche per la fascia 5-11 anni e l'Ema intende approvare a breve pure la vaccinazione primaria per i piccoli under-5 Leggi su tg24.sky (Di martedì 20 settembre 2022) Dopo una fase di calo, la curva deiin Italia mostra nuovamente deidiin varie parti del territorio nazionale. Marco(Ema) avverte: "Il viurs sta mutando a velocità pazzesca". Novità in arrivo per i bambini: a ottobre, ha annunciato, si punta ad approvare il vaccino adattato anche per la fascia 5-11 anni e l'Ema intende approvare a breve pure la vaccinazione primaria per i piccoli under-5

HuffPostItalia : Nessun anticorpo a un anno dall'infezione in chi contrae il covid senza essere vaccinato - LaStampa : Gimbe boccia il piano anti-Covid per la scuola: “Inadeguato e generico, troppa responsabilità su famiglie e istitut… - ladyonorato : @giusdange Abbia pazienza, ma credo di più alle pubblicazioni scientifiche aggiornate che a lei. E queste hanno def… - SkyTG24 : #Covid19, le news. Segni di risalita dei contagi. Cavaleri (Ema): 'Virus imprevedibile'. LIVE - GerardoDAmico : RT @bad_scientists: LA FINE DI UNA PANDEMIA Non è un fenomeno naturale preciso, ma una decisione arbitraria, un confine stabilito da esper… -