Covid, le news. Il bollettino: 28.395 casi e 60 decessi. Tasso positività al 13,7%. LIVE (Di martedì 20 settembre 2022) Crescono lievemente i ricoveri ordinari (+2), invariate le terapie intensive (-1). Dopo una fase di calo, la curva delle infezioni in Italia mostra nuovamente segni di risalita in varie parti del territorio nazionale. Cavaleri, capo della strategia vaccinale dell'Ema, avverte: "Il viurs sta mutando a velocità pazzesca". Poi annuncia una novità per i bambini: da ottobre si punta ad approvare il vaccino adattato anche per la fascia 5-11 anni e la vaccinazione primaria per i piccoli under 5

