Così NCIS 20 riporterà Gibbs nella trama: "Abbiamo dei progetti" (Di martedì 20 settembre 2022) Alla vigilia del debutto di NCIS 20 su CBS, arrivano aggiornamenti sul possibile coinvolgimento non tanto di Mark Harmon, quanto del suo personaggio, Leroy Jethro Gibbs, nella trama della stagione. Sebbene un'apparizione dell'attore sembri improbabile, dopo che ha lasciato il cast all'inizio della stagione 19, è altrettanto vero che lo showrunner Steven D Binder ha confermato l'intenzione di aggiornare i telespettatori sulla nuova vita di Gibbs. Anche NCIS 20 si preoccuperà dunque di mantenere un filo rosso che collegi Washington all'Alaska: dopo la sua drammatica uscita di scena, Gibbs è stato menzionato diverse volte, sia in NCIS che nello spin-off NCIS: Hawaii e l'intenzione degli sceneggiatori è di proseguire su questa ...

