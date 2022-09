Cosa influenza il comportamento umano? Lo spiega la Behavioural Genetics (Di martedì 20 settembre 2022) La Behavioural Genetics studia alcuni tratti della personalità umana come l’intelligenza, l’estroversione, l’aggressività, a cui è possibile dare una spiegazione tramite la ricerca di fattori genetici predisponenti che, combinati con fattori ambientali, tendono a influenzare il comportamento umano. La scienza ci dice che alcuni tratti caratteriali, oltre a quelli biologici, possono essere ereditati dai genitori, salvo la Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di martedì 20 settembre 2022) Lastudia alcuni tratti della personalità umana come l’intelligenza, l’estroversione, l’aggressività, a cui è possibile dare unazione tramite la ricerca di fattori genetici predisponenti che, combinati con fattori ambientali, tendono are il. La scienza ci dice che alcuni tratti caratteriali, oltre a quelli biologici, possono essere ereditati dai genitori, salvo la Il Blog di Giò.

