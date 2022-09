Corte costituzionale | Silvana Sciarra eletta nuovo presidente

(Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – Il giudiceè statadella. I voti favorevoli sono stati 8 su 15. La neorimarrà in carica fino all’11 novembre 2023, quando scadrà il mandato di 9 anni di giudice. Come primo atto daha confermato i due vicepresidenti Daria De Pretis e Nicolò Zanon. “Ho il privilegio di avere i capelli bianchi. Laha voluto forse premiare questo criterio della anzianità. Intendo rafforzare la collegialità”, ha detto nella conferenza stampa dopo l’elezione.è la prima donnagiudice ...

GiuseppeConteIT : A Silvana Sciarra, nuova Presidente della Corte Costituzionale, auguri di buon lavoro dal @Mov5Stelle. La sua ricon… - Agenzia_Ansa : Torna una donna alla guida della Corte Costituzionale a tre anni di distanza dall'esperienza di Marta Cartabia. La… - repubblica : Silvana Sciarra, 74 anni, e' la nuova presidente della Corte costituzionale - Alberto199000 : RT @Gitro77: Formatasi negli USA e nel Regno Unito, esperta di diritto sociale europeo (??) è stata eletta alla Corte Costituzionale su prop… - sempregilda : RT @CorteCost: Silvana Sciarra è la nuova Presidente della Corte costituzionale. La #Cortecostituzionale riunita oggi in camera di consigl… -

LA STORIA - È la seconda donna al vertice della, ma sulla strada dell'emancipazione femminile Silvana Sciarra ha un record tutto suo: il 6 novembre del 2014 è stata la prima ...èstata vicepresidente delladal 29 gennaio 2022 a oggi. Ha redatto 159 decisioni come giudice. Di seguito alcune delle pronunce più significative sono pubblicate ...Marcello Pera, ex presidente del Senato e attuale candidato con FdI, tocca diversi temi caldi quali la sovranità dell’Unione Europea, il presidenzialismo e le sanzioni contro la Russia “Sono un libera ...La Corte costituzionale riunita in camera di consiglio ha eletto presidente la professoressa Silvana Sciarra. I voti favorevoli sono stati 8 su 15. La neopresidente rimarrà in carica fino all’11 novem ...