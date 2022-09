Corte Costituzionale | Silvana Sciarra è la presidente Seconda donna a ricoprire la carica dopo Marta Cartabia

Agenzia_Ansa : Torna una donna alla guida della Corte Costituzionale a tre anni di distanza dall'esperienza di Marta Cartabia. La… - repubblica : Silvana Sciarra, 74 anni, e' la nuova presidente della Corte costituzionale - marcocappato : Oggi Giuliano Amato lascia la Corte costituzionale. Spero che i prossimi Presidenti e giudici sapranno far rientrar… - Casaccio02 : RT @ultimora_pol: Silvana Sciarra è la nuova presidente della Corte Costituzionale. Succederà a Giuliano Amato. ?? @ultimora - aldo_rovi : @DavideSaia911 Che siano obbligatori solo per lei , sono d'accordo! Invece di sparare stupidaggini si studi l'ultim… -

Lariunita oggi in camera di consiglio ha eletto presidente la professoressa Silvana Sciarra. I voti favorevoli sono stati 8 su 15. La neopresidente rimarrà in carica fino all'11 ...Laha eletto il suo nuovo presidente: si tratta di Silvana Sciarra, che succede a Giuliano Amato. La nuova presidente, eletta con 8 favorevoli su 15, rimarrà in carica fino all'11 ...Laureata con il massimo dei voti in diritto del lavoro a Bari, ha insegnato nell’ateneo pugliese, a Siena e Firenze. È stata la vicepresidente di Giuliano Amato, il suo mandato scadrà nel 2023. È sore ...La Corte Costituzionale ha già chiesto cambiamenti a quella legge. E che oggi il Partito democratico, dopo crisi, pandemia, inflazione che hanno colpito soprattutto le fasce più deboli, decida di ...